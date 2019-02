Brauchtum - Rust

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rust (dpa/lsw) - Der Bundesligatrainer Christian Streich (53) hat die "Goldene Narrenschelle" der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) erhalten. "Es ist mir eine große Ehre", sagte der Trainer des Fußball-Erstligisten SC Freiburg bei der Verleihung der undotierten Auszeichnung am Mittwochabend im Europa-Park in Rust bei Freiburg. "Eine Auszeichnung in der Heimat ist etwas Besonderes." Närrisch aktiv sei er nicht, weil in seinem protestantisch geprägten Heimatort Eimeldingen im Markgräflerland südlich von Freiburg die Fastnacht keine Rolle spiele. Er habe aber Sympathie für Narren.

Die Narrenschelle, eine vergoldete Handglocke, wird in Rust seit 2006 jährlich an einen Prominenten vergeben. Streich wurde sie für seine launischen Spiel-Erläuterungen in badischer Mundart zuerkannt, wie der Präsident der Narrenvereinigung, Roland Wehrle, sagte. Streich sei ein Unikat und "eine Ikone der Sprüche" mit hohem Sympathiewert.

Streich trainiert den Fußball-Erstligisten SC Freiburg, der am 22. Spieltag auf dem 13. Tabellenplatz steht.

"Christian Streich ist ein Kulttrainer mit Kultstatus", sagte der Grünen-Politiker Cem Özdemir. Der bekennende Fan des VfB Stuttgart hatte die Narrenschelle vor einem Jahr erhalten und hielt nun die Laudatio auf Streich. Der Fußballtrainer aus Baden rede Klartext, auch wenn es um gesellschaftliche Themen gehe. Das mache ihn unverwechselbar und zu einem würdigen Preisträger.

Frühere Preisträger sind unter anderem Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), EU-Kommissar Günther Oettinger (CDU), der SPD-Politiker Wolfgang Thierse, Schlagersänger Tony Marshall und Fernsehmoderator Frank Elstner.