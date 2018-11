Weihnachtsmärkte erwarten 2,5 Millionen Besucher

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rostock (dpa/mv) - Die Buden sind aufgeschlagen, die Lichterketten angebracht: Am kommenden Montag beginnt die Saison der Weihnachtsmärkte in Mecklenburg-Vorpommern. Rund 2,5 Millionen Besucher werden auf den etwa 50 größeren und kleineren Märkten erwartet, wie der Landestourismusverband am Mittwoch in Rostock mitteilte. Neben Einheimischen kommen traditionell auch zahlreiche Gäste aus Schweden, Dänemark und dem Baltikum.

Am kommenden Montag (26. November) starten zunächst die großen Märkte in Rostock, Schwerin, Wismar und Neubrandenburg. Die festliche Meile in Rostock ist drei Kilometer lang - es ist der größte Weihnachtsmarkt im Nordosten. In Stralsund wird der vorweihnachtliche Budenzauber am Mittwoch eröffnet, in Greifswald am Donnerstag.