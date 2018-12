Traditionspflege: Weihnachtspäckchen für Seefahrer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rostock (dpa/mv) - Auch auf hoher See oder in Häfen feiern Seeleute Weihnachten: Doch fernab ihrer Familien ist eine klassische Bescherung nahezu unmöglich. Darum werden bei der Schiffsversorgung Rostock (SVR) gerade Päckchen mit Weihnachtsüberraschungen gepackt, wie die Leiterin Proviant bei der SVR, Christine Schmidt, der Deutschen Presse-Agentur sagte. Hauptkunde ist eine holländische Fischfangflotte, die in diesem Jahr 390 Päckchen bestellt hat. Da Überraschungen auch Überraschungen bleiben sollen, will sie zum Inhalt nichts sagen, außer: "Es handelt sich um ein paar außergewöhnliche Dinge. Also nicht um solche Sachen, die sich ein Seemann sowieso jeden Tag kauft", betonte Schmidt.

So stehen derzeit mehrere Auszubildende an einem Band und stecken die vorbereiteten Waren in die Päckchen. Diese werden in diesem Jahr nach Muiden (Holland), Bremerhaven, Sassnitz und Rostock geliefert, wo die Schiffe liegen. Daneben gebe es noch kleinere Auftraggeber, deren Päckchen auch anders ausgestattet sind.

Die SVR gehört zur weltweit agierenden Kloska-Gruppe, die sich unter anderem um die Ausrüstung für Schifffahrt, Industrie, On- und Offshore sowie Baugewerbe oder Handwerk kümmert.