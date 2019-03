Froschkutteln für Kretschmann

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Riedlingen (dpa/lsw) - Ein ganz besonderes Frühstück bekommt der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann heute: Er isst gemeinsam mit der Narrenzunft Gole in Riedlingen (Kreis Biberach) traditionell Froschkutteln - wie schon seit mehr als 40 Jahren. Immerhin: Das Gericht besteht nicht aus Froschinnereien, sondern aus einer Mischung aus Rinderpansen, Rinderherz, Rinderleber und Rindernieren.

Auch in anderen Landesteilen wollen die Narren noch ein letztes Mal ausgelassen Fastnacht feiern - bevor am Aschermittwoch wieder alles vorbei ist. So werden etwa in Stuttgart und Karlsruhe zahlreiche Vereine und Zuschauer zu Umzügen erwartet. In vielen Hochburgen der schwäbisch-alemannischen Fastnacht steht am Abend dagegen schon das Fastnachtsverbrennen oder -vergraben auf dem Programm.