Brandenburgs Weihnachtsmärkte öffnen

Potsdam (dpa/bb) - In Brandenburg startet die Weihnachtsmarkt-Saison. Besucher haben die Auswahl zwischen mehr als 200 Angeboten. In Potsdam etwa eröffnet am Montag (26. November) der große Weihnachtsmarkt "Blauer Lichterglanz" - nach Angaben der Stadt lockt er allein rund eine Million Besucher in die Innenstadt. Dazu kommen kleine Spezialmärkte. Der Sprecher der Tourismus Marketing Brandenburg (TMB), Patrick Kastner, betont: "Die Weihnachtsmärkte fördern den Tourismus im Land." Besonders Berliner und Besucher aus den Nachbarbundesländern nutzten die Gelegenheit, für den Weihnachtsmarktbesuch "mal raus zu fahren".