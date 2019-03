Zehntausende zu Straßenkarneval erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Osnabrück/Hannover (dpa/lni) - Der Ossensamstag ist für Karnevalsfans in Osnabrück ein Pflichttermin: Rund 80 Wagen und Fußgruppen wollen am Mittag beim großen Umzug durch die Stadt mitlaufen. Die Veranstalter rechnen mit mindestens 20 000 Zuschauern.

Auch in Hannover ziehen die Narren heute quer durch die Innenstadt - in den vergangenen Jahren hatte sogar Ex-First-Lady Bettina Wulff es sich nicht nehmen lassen, auf einem der Wagen mitzufahren und Bonbons in die Menge zu werfen. Festgruppen mit rund 1500 Aktiven haben sich auf den Umzug vorbereitet, die Veranstalter rechnen mit mehreren Zehntausend Schaulustigen an der Route.

Einen Tag später ist dann am Sonntag in Braunschweig wieder Ausnahmezustand: Beim Schoduvel erwarten die Veranstalter mindestens 250 000 Menschen, die sich den bunten Umzug ansehen. Mit rund sechs Kilometern Länge ist der Karnevalsumzug nach Veranstalterangaben der größte im Norden und der viertgrößte in Deutschland. "Schoduvel" ist niederdeutsch und heißt "Scheuch den Teufel!".