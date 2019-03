Frühlingserwachen im Unesco-Gartenreich mit Südsee-Flair

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oranienbaum-Wörlitz (dpa/sa) - Südseezauber im Grünen: Im Dessau-Wörlitzer Gartenreich haben Tausende Besucher am Samstag den Frühling begrüßt. Das zweitägige "Frühlingserwachen" trage diesmal einen Hauch von Südsee - in Anlehnung an eine neue Sammlung, die vom 6. Mai gezeigt werde. "Es ist ein Wetter wie herbeigesehnt", sagte die Geschäftsführerin der Tourismusgesellschaft Wörlitz-Oranienbaum, Nadine Göring. "Die Wiesen und Wege sind voll."

Auch das Anhaltische Fürstenehepaar Franz und Louise hat laut Göring die Sonne genossen - und sich sogar zu seinem Südsee-Tänzchen hinreißen lassen. Viele Schaulustige habe der traditionelle Umzug unter dem Motto "Südseeflair" durch die Wörlitzer Innenstadt zum Schloss angelockt. Ein bunter Frühlingsmarkt lade zum Bummeln ein, am Sonntag soll es Gondelwettfahrten geben.

Seit 1994 wird an dem Wochenende, das dem kalendarischen Frühlingsanfang am nächsten ist, in dem Unesco-Gartenreich mit dem "Frühlingserwachen" in die Saison gestartet. Das diesjährige Südsee-Thema hat folgenden Grund: Die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz erweitert im Mai die Ausstellung über das Leben und Wirken des Naturforschers Georg Forster (1754-1794). In neuen Räumen werden restaurierte Alltagsgegenstände aus der Südsee präsentiert, wie es hieß.

Das heute rund 140 Hektar große Gartenreich wurde 1765 nach Entwürfen von Fürst Leopold III. Friedrich Franz von Anhalt-Dessau und dessen Architekten Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorff geschaffen. Im Jahr 2000 wurde es von der Unesco zum Welterbe der Menschheit erklärt.