7. Plattart-Festival will niederdeutsche Kultur beleben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Oldenburg (dpa/lni) - Kultur auf Platt: Das 7. Plattart-Festival in Oldenburg lädt vom 22. März bis 31. März Freunde der niederdeutschen Sprache ein. Auf dem Programm stehen Lesungen, Mitsingkonzerte, Kabarett und Theater, wie die Organisatoren am Dienstag mitteilten. Die Veranstaltungen sollen auch jüngere Besucher ansprechen, die nicht mit Plattdeutsch aufgewachsen sind. Durch die Eröffnungsgala im Oldenburgischen Staatstheater führen die Kabarettistin Annie Heger und der NDR-Moderator Yared Dibaba.

Gezeigt wird die Niederdeutsche Erstaufführung von "Der letzte Raucher" von Mark Kuntz. Die Schauspielerin Petra Bohlen verwandelt das Stück zu "De letzte Smökerin". Sie spielt eine Frau, die bei einer Party zum Rauchen auf den Balkon verbannt wird, nur um nach einer Zigarettenlänge festzustellen, dass die Gesellschaft ohne sie zu einer Kneipentour aufgebrochen ist und sie ausgesperrt hat.

Am 27. März kommt Detlef Wutschik mit seiner aus dem NDR-Fernsehen bekannten Puppe Werner Momsen in die Oldenburger Kulturetage. In seiner "Soloshow up platt" erzählt er davon, wie es ist, wenn Amor den Pfeil nur noch in die Bandscheibe schießt. Unter dem Motto "Wetenskup för Dummies" präsentieren Wissenschaftler auf einem "Science Slam" in knackigen Kurzvorträgen ihre Arbeit. Das Publikum darf die Vorstellungen bewerten und einen Gewinner des Abends küren.