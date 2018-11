Portikus des Nordhäuser Weihnachtsmarktes steht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Nordhausen (dpa/th) - Neun Tage vor Beginn der Veranstaltung ist in Nordhausen der Portikus des Nordhäuser Weihnachtsmarktes aufgestellt worden. Das fast 500 Kilogramm schwere Eingangstor werde ab dem 30. November die Besucher des traditionellen Weihnachtsmarktes vor dem Nordhäuser Rathaus begrüßen, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Das aus mehr als 100 Einzelteilen bestehende Portal entstand den Angaben zufolge in einer mehr als zweimonatigen Bauzeit.

Angefertigt von den Mitarbeitern des VHS-Bildungswerks sind die Säulen des Portals mit einer Höhe von drei Metern den Türmen des Nordhäuser Doms nachempfunden. Außer dem Eingangstor haben die Mitarbeiter auch weitere Elemente für den Weihnachtsmarkt gestaltet, so Märchenfiguren, dreidimensionale Holzsterne und Wegweiser.