Weihnachtsmärkte setzen weitgehend auf Mehrweg

Lübeck (dpa/lno) - Von den Weihnachtsmärkten in Schleswig-Holstein ist Einweggeschirr weitgehend verschwunden. Getränke und Speisen würden schon seit mehreren Jahren nur noch in wiederverwendbaren oder zu 100 Prozent kompostierbaren Behältern verkauft, sagte der Vizepräsident des Landesverbandes der Schausteller und Marktkaufleute, Manfred Jipp. Den Marktbeschickern sei der Umweltschutz wichtig und sie hätten auch erkannt, dass das bei den Weihnachtsmarktbesuchern gut ankomme, sagte Jipp. In Kiel und Lübeck setzt man schon seit längerer Zeit auf Mehrweggeschirr. Jetzt sollen weihnachtliche Papiertragetaschen Plastiktüten ersetzen.