Helau in Ganztagsschule: Karnevalisten ohne Nachwuchssorgen

Schwerin (dpa/mv) - Der Frohsinn der Karnevalsvereine wirkt anziehend auf junge Menschen in Mecklenburg-Vorpommern. 40 Prozent der 7200 Mitglieder in den Karnevalklubs seien unter 18 Jahren, sagte der Präsident des Karnevallandesverbandes, Lutz Scherling, der Deutschen Presse-Agentur vor dem Start in die heiße Phase der Karnevalssaison. Vor einem Jahr sei mit der Karnevaljugend MV ein eigener Jugendverband gegründet worden. So soll der Nachwuchs stärker eingebunden und ihm mehr Verantwortung übertragen werden.