Neue Maibäume in vielen Gemeinden aufgestellt

Kreuth (dpa/lby) - Ihre Muskelkraft haben Burschen in vielen bayerischen Gemeinden am 1. Mai beim traditionellen Maibaum-Aufstellen gebraucht. Die girlandengeschmückten Stämme liegen nach alter Tradition auf gekreuzten Stangen, den sogenannten Schwaiberln, Schwalben oder Scherstangen. In vielen kleinen Schritten bringen die Männer den Baum von der horizontalen in die vertikale Lage, wo er fest verankert wird. In Kreuth am Tegernsee etwa stand der Maibaum - mit Verspätung - gegen Mittwochmittag.

Bei strahlend blauem Himmel und Sonnenschein verfolgten dort viele Menschen das Aufstellen, einige kamen in Tracht. Gefeiert wurde mit reichlich Bier, Kaffee, Kuchen und Weißwürsten sowie Blasmusik. Kinder in Tracht tanzten Schuhplattler.

Zum Brauchtum gehört auch der Maibaum-Klau durch Burschen des Nachbarortes. Deshalb waren die weiß-blau gestrichenen und mit Zunftzeichen versehenen Stämme von Vereinsmitgliedern wochenlang bewacht worden. Falls ein Maibaum doch gestohlen wurde, ist ein "Lösegeld" fällig - meist in Form von Bier und Brotzeit. Der Baum wird dann zurückgegeben.