Narren in Bayern feiern Faschingsendspurt

München (dpa/lby) - Die fünfte Jahreszeit ist fast vorbei. Bevor am Aschermittwoch die Fastenzeit beginnt, toben sich die Narren in Bayern aber noch einmal aus. In München tanzen heute die Marktweiber auf dem Viktualienmarkt. In vielen anderen Städten im Freistaat ziehen Faschingsumzüge durch die Straßen - unter anderem im schwäbischen Friedberg und im oberbayerischen Kipfenberg. Am Sudelfeld bei Bayrischzell wird es heute sportlich: Beim traditionellen Nostalgie-Skirennen gehen die Teilnehmer mit historischer Ausrüstung an den Start.

Der traditionelle Tanz der Marktweiber in München gilt als Faschingshöhepunkt in der Landeshauptstadt. Neben Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) werden am Dienstag Tausende Schaulustige auf dem Viktualienmarkt erwartet.