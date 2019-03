Stürmisch und kultig: Nordseeküsten-Karneval in Marne

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Marne (dpa/lno) - In Schleswig-Holsteins Karnevalshochburg Marne (Kreis Dithmarschen) haben am Montag die Narren das Regiment übernommen. Trotz des stürmischen Wetters und einiger Regenschauer feierten tausende Menschen Straßenkarneval. Nach der traditionellen Rathauserstürmung am Nachmittag zog ein kilometerlanger närrischer Lindwurm mit Musik, Bonbon- und Konfettiregen durch das Städtchen. Angeführt vom Tanzmariechen und ihrer Garde verbreiteten die Marner Jecken mit Marschmusik und Samba-Rhythmen heißes Karneval-Feeling an der rauen Nordseeküste.

Um die Sturmfestigkeit der Wagen hatte sich der Präsident der Marner Karnevals-Gesellschaft, Heiko Claußen, keine Sorgen gemacht. "Unsere Wagen sind so gebaut, dass nix wegfliegen kann", hatte er am Wochenende gesagt. "Hier im Norden ist ja öfter mal ein bisschen mehr Wind."

Statt rheinischem "Helau" oder "Alaaf" schallte norddeutsches "Marn‘ hol fast!" durch die Straßen und Gassen. Bei den Verkleidungen war in diesem Jahr wieder eine bunte Mischung zu sehen: Es gab Zombies, Hexen, und Zauberer, eine Fußgruppe stiefelte als Sechserpack Bier. Auf einem Wagen waren Männer versammelt unter dem Motto "Bauer sucht Frau. In einigen Fällen wurden auf dem Umzug auch aktuelle Probleme thematisiert. So gab es auf einem Wagen blutende Schafe und heulende (Problem-)Wölfe zu sehen.

Der Rosenmontagsumzug ist ein "Straßen- und Mitmach-Karneval", sagte der Präsident der Marner Karnevals Gesellschaft, Heiko Claußen: Der närrische Tag "achtern Diek" gilt als Höhepunkt des Straßenkarnevals in Schleswig-Holstein. "Seit seinem Beginn im Jahr 1978 hat er sich zu einem Kultfest entwickelt." Jeder könne mitmachen. "Oft sind ganze Generationen vom Opa über die Mutter bis zum Enkelkind dabei."