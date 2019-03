Meteorologen erwarten Sturmböen am Rosenmontag in Marne

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Marne (dpa/lno) - Die Narren und Jecken in Schleswig-Holstein müssen sich auf einen stürmischen Straßenkarneval einstellen. In Norddeutschlands Karnevals-Hauptstadt Marne soll es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes DWD am Nachmittag Sturmböen bis Windstärke 9 geben. Das entspreche einer Windgeschwindigkeit von 80 Kilometer pro Stunde, wie ein DWD-Sprecher am Morgen sagte. Vereinzelt könnten in Verbindung mit heftigen Regenschauern sogar schwere Sturmböen der Stärke 10 (90 - 95 km/h) erreicht werden. Erst in der zweiten Nachthälfte werde ab Mitternacht der Sturm nachlassen, sagte der DWD-Meteorologe.

Um die Sturmfestigkeit der Wagen macht sich der Präsident der Marner Karnevals-Gesellschaft, Heiko Claußen, generell keine Sorgen. "Unsere Wagen sind so gebaut, dass nix wegfliegen kann", hatte er am Wochenende gesagt. "Hier im Norden ist ja öfter mal ein bisschen mehr Wind."