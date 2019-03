Rheinische Schwesterstädte feiern in Mannheim

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ludwigshafen/Mannheim (dpa/lrs) - Zum größten Fastnachtsumzug in der Metropolregion Rhein-Neckar erwarten die Organisatoren in Mannheim heute rund 300 000 Besucher zur Parade durchs Stadtzentrum. Die Quadratestadt am Rhein veranstaltet die Schau mit Motivwagen und Fußgruppen erneut zusammen mit der Nachbarkommune Ludwigshafen. Auch Narren aus dem Rhein-Pfalz-Kreis und Heidelberg werden dazustoßen. In diesem Jahr steht der Umzug unter dem Motto: "Mir halte mit’m Umzug de Planke die Treue - zuletscht uff de alde un jetzt uff de neie!" Es verweist auf die Bauarbeiten in Mannheims Fußgängerzone Planken. Die Karneval-Kommission-Mannheim bietet in diesem Jahr 99 Zugnummern auf.