Weiberfastnacht in Mainz friedlich gefeiert

Mainz (dpa/lrs) - Die Narren haben in Mainz Weiberfastnacht auf den Straßen und in den Kneipen friedlich gefeiert. "Es war echt ruhig in Mainz", sagte Polizeisprecher Rinaldo Roberto am Freitagmorgen. Insgesamt seien in der Stadt 111 Menschen kontrolliert worden. Zehn Körperverletzungen wurden registriert und fünf Menschen in Gewahrsam genommen. Die Polizei habe 13 Platzverweise ausgesprochen und sechs gefährliche Gegenstände sichergestellt. Ein Autofahrer sei mit 0,9 Promille Alkohol aufgefallen. "Das war alles nicht deutlich über einem normalen Wochenende", sagte Roberto.