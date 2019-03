Veranstalter zuversichtlich für Mainzer Rosenmontagszug

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Die Veranstalter der Straßenfastnacht in Mainz bleiben trotz des angekündigten stürmischen Wetters zuversichtlich, dass der Rosenmontagszug stattfinden kann. "Wir gehen davon aus, dass der Zug am Montag um 11.11 Uhr startet", sagte ein Sprecher des Mainzer Carneval-Vereins (MCV) am Samstag. Man behalte die Vorhersagen zu den Windstärken das ganze Wochenende im Blick, derzeit seien die Wetterprognosen aber eher "entspannter" als noch am Vortag. Wie bei Großveranstaltungen üblich, würden ohnehin Banner, Bühnen und Zelte für Wind und Wetter gesichert, sagte der Sprecher. Theoretisch wäre nach seinen Worten auch eine kurzfristige Absage noch möglich. "Das halte ich aber für unrealistisch", sagte der Sprecher.