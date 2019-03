Straßenfastnacht launig beendet, positive Bilanz der Polizei

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Großer Kehraus für die Straßenfastnacht: Mehr als 120 Mitarbeiter des Entsorgungsbetriebs der Stadt Mainz räumten nach dem Rosenmontagszug 70 bis 80 Tonnen Müll von der Straße. Das waren nach Angaben eines Sprechers etwas weniger als sonst, da die Zahl von 450 000 Besuchern wegen des teilweise widrigen Wetters hinter den vergangenen Jahren zurückblieb.

Am Fastnachtsdienstag schlug in Mainz die Stunde der Kinder, die auf der Kappenfahrt eifrig Bonbons oder Popcorn einsammelten. Geworfen wurden die Süßigkeiten aus Limousinen und Caddies, elektrischen Golf-Wägelchen, in denen Honoratioren aus elf Garden und Vereinen noch einmal tief in die Wurfkästen griffen.

Eine positive Bilanz des Rosenmontags zogen Polizei und Sanitätsdienste. "Der Einsatz ist gut gelaufen", sagte Polizeisprecher Rinaldo Roberto am Dienstag. "Wir haben keine Unfälle, keine größeren Verletzungen - wir sind damit sehr zufrieden." Auch aus Sicht der Rettungsdienste habe sich der Einsatz "im normalen Rahmen" bewegt, sagte der Einsatzleiter der Sanitätsdienste der Stadt, Mathias Hirsch.

Die Sanitäter versorgten bis zum späten Abend 405 Menschen auf den Straßen und in den Zelten der Unfallhilfe. Das waren kaum mehr als im vergangenen Jahr mit 390 Fällen. 73 Menschen mussten wegen Glasverletzungen, Übelkeit oder anderer Beschwerden in Krankenhäuser gebracht werden. 35 Erwachsene und drei Jugendliche unter 16 Jahren wurden mit einer Alkoholvergiftung zur Ausnüchterung gebracht.

Die Polizei registrierte 174 Straftaten. Das waren 61 mehr als im vergangenen Jahr. Das lag auch daran, dass 36 Smartphones gestohlen wurden. Die Fahnder nahmen zwei mutmaßliche Täter fest, nachdem eine 21-jährige Frau ihr gestohlenes Gerät geortet und die Polizei benachrichtigt hatte. "Sie hat sich hervorragend verhalten", lobte Polizeisprecher Roberto. Ansonsten wurden 64 Körperverletzungen aufgenommen. Am heftigsten war ein Streit am frühen Nachmittag in der Altstadt, bei dem ein 25-jähriger Mann mit einem Messer verletzt wurde.

Die mehr als 1000 Polizeibeamten im Einsatz kontrollierten 1223 Menschen, ein Jahr zuvor waren es 758 gewesen. "Unser Konzept ist aufgegangen", sagte Roberto. Es seien gezielt Menschen kontrolliert worden, die mit einer aggressiven Haltung aufgefallen seien.

Bei Jugendlichen wurden 28,5 Liter Alkohol sichergestellt und vernichtet - vor einem Jahr waren es noch 75 Liter. Die Polizei führte den Rückgang darauf zurück, dass sie schon vorher angekündigt hatte, verstärkt auf Alkohol bei Jugendlichen zu achten.

Die Beamten sprachen 133 Platzverweise aus, mehr als doppelt so viele wie 2017 (53). Weil diese Anordnung nicht immer befolgt wurde, kamen 33 Menschen in Polizeigewahrsam.

Im Fall von Schlägereien habe die stationäre Video-Überwachung dabei geholfen, die Beamten schnell zum Tatort zu lotsen, sagte der Polizeisprecher. Sofern Aufnahmen nicht als Beweismittel dienen, werden sie nach 30 Tagen wieder gelöscht.

Auch die Koblenzer Polizei zeigte sich mit dem Treiben am Rosenmontag insgesamt zufrieden. "Hier und da führte der Konsum von allzu viel Alkohol und karnevalistischer Übermut zu kleineren Rangeleien und Streitigkeiten." Die Polizei registrierte sechs Anzeigen wegen Körperverletzung.