Ranzengarde und Rhoigeister fiebern Rosenmontag entgegen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Mit freudiger Erwartung und bangem Blick aufs Wetter startet Mainz in den Rosenmontag. Für die Mitarbeiter der Verkehrsüberwachung beginnt der höchste Mainzer Feiertag nach Angaben der Stadt "in aller gähnenden Herrgottsfrühe". Sie sollen sicherstellen, dass entlang der sieben Kilometer langen Strecke keine Autos abgestellt und alles zur Aufstellung des Rosenmontagszugs in der Mainzer Neustadt vorbereitet ist.

Insgesamt nehmen nach Angaben des MCV 8665 Menschen an dem Umzug teil. Die Veranstalter hatten sich trotz möglicher Sturmböen für den Zug entschieden. Er findet ohne Pferde, Fahnen und Schilder statt.

Die erste von 132 Zugnummern, die Mainzer Rittergilde, startet um 11.11 Uhr. Zugnummer 9 hat die Mainzer Ranzengarde - in der ältesten Mainzer Garde mit dem Gründungsjahr 1883 läuft die CDU-Landesvorsitzende Julia Klöckner mit. Prominente Teilnehmer sind auch Spieler des Fußball-Bundesligisten Mainz 05, die auf einem Vereinswagen mitrollen. Für Musik sorgen rund 100 Gruppen, darunter die "Rhoigeister" (Rheingeister), die sich am Stil der Schweizer Guggemusik orientieren. Den Abschluss bildet die Zugente des Mainzer Carneval-Vereins (MCV).

Unter den Teilnehmern sind auch 2023 Musiker und zahlreiche Schwellkoppträger - diese überdimensionierten Maskenköpfe sind Mainzer Originalen nachempfunden. Elf Motivwagen nehmen aktuelle Themen wie die US-Klimapolitik, den Brexit oder die große Koalition sowie Mainzer Lokalthemen satirisch auf die Schippe.

Zum Rosenmontagszug erwartet der Mainzer Carneval-Verein rund 550 000 Zuschauer. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) nimmt auf einer Tribüne am Gutenbergplatz die närrische Parade ab.

Die aktiven Teilnehmer ziehen sich nach dem Umzug in die Feldlager ihrer Vereine und Garden zurück. Alle anderen feiern auf den Straßen und in den Kneipen weiter. Hotspots sind die Altstadt und der Schillerplatz mit der sich anschließenden Ludwigstraße.

Die Polizei wird am Rosenmontag in Mainz mit rund 1000 Einsatzkräften präsent sein. Hinzu kommen Einsatzkräfte der Rettungsdienste. Allein vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) sind 160 Sanitäter auf den Beinen.