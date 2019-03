Brauchtum - Mainz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz/Offenbach (dpa/lrs) - Die Veranstalter der Straßenfastnacht in Mainz blicken besorgt, aber hoffnungsvoll auf den Wetterbericht zum Rosenmontag. "Wir sind nonstop mit dem Deutschen Wetterdienst in Kontakt", sagte ein Sprecher des Mainzer Carneval-Vereins (MCV) am Freitag. "Das Wetter ist Teil unseres Sicherheitskonzepts." Er rechne nicht damit, dass sich die Situation des Jahres 2016 wiederhole. Vor drei Jahren war die Sorge vor orkanartigen Böen des Sturmtiefs "Ruzica" so groß, dass die Rosenmontagszüge in Mainz und Düsseldorf abgesagt wurden.

"Das Sturmpotenzial am Rosenmontag ist groß", sagte der Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD), Adrian Leyser. "Petrus ist humorlos in diesem Jahr." Noch seien die Prognosen etwas unsicher, aber für Mainz seien Windgeschwindigkeiten bis 85 Kilometern in der Stunde sehr wahrscheinlich. Es werde zu Schauern und einzelnen Gewittern kommen, bei denen Sturmböen auch 100 Kilometer in der Stunde erreichen könnten. "Das ist schon sehr viel." Die Prognosen würden nun fortlaufend aktualisiert. Die Temperaturen sind am Rosenmontag mit 13 bis 14 Grad voraussichtlich sehr mild. Für den Mittag wird aber eine Kaltfront erwartet, die etwas kühlere Luft mitbringt.