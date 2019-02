Närrinnen starten Straßenfastnacht in Mainz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Mit einem launigen Stelldichein zur Weiberfastnacht haben am Donnerstag mehr als 1000 Frauen und Mädchen die tollen Tage in Mainz gestartet. In kostümierten Gruppen wagten sie bei strahlendem Sonnenschein rund um den Fastnachtsbrunnen auf dem zentralen Schillerplatz die ersten Hüpf- und Schunkel-Tänzchen zu Live-Musik der "Chaote Cheerleader".

"Wir haben uns extra Urlaub genommen", sagte die als rot-schwarzer Teufel verkleidete Hanni, die mit zwei Freundinnen aus Bingen nach Mainz gekommen ist. "Die Arbeit läuft uns nicht weg, und wir wollen es bis in die Nacht mal richtig krachen lassen."

Die Weiberfastnacht hat in Mainz noch keine lange Tradition, wird aber als Anleihe des rheinischen Karnevals aus Koblenz, Köln und Düsseldorf gern angenommen. Seit einigen Jahren gewinnt die Weiberfastnacht in Mainz Zulauf vor allem bei jungen Leuten. Höhepunkt der Mainzer Straßenfastnacht ist der Rosenmontag. Zum Umzug erwartet der Mainzer Carneval-Verein rund 550 000 Zuschauer - mehr als doppelt so viele, wie Mainz Einwohner hat.