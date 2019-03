Meteorologen erwarten am Mittag Sturmböen in Mainz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Gegen Mittag zwischen 13 und 14 Uhr dürfte der Rosenmontag in Mainz am ungemütlichsten werden. Dann ziehe voraussichtlich eine weitere Kaltfront durch, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes am Montagvormittag in Offenbach. Die Front ziehe von der Nordsee und Benelux herüber. Die stärksten Sturmböen träten bei gleichzeitigen Schauern und Gewittern auf, dann seien durchaus 85 bis 105 Stundenkilometer drin.

Der Zug in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt startet um 11.11 Uhr, es werden rund 500 000 Narren erwartet. Am Vortag hatten die Veranstalter trotz der Sturmwarnungen entschieden, dass der Zug rollen soll - allerdings ohne Pferde, Fahnen und Schilder.

Eine erste Kaltfront sei bereits am Montagvormittag vorbeigezogen, habe Mainz aber nur gestreift, sagte der DWD-Meteorologe. Im weiteren Umfeld seien dabei starke Sturmböen registriert worden, im mittelhessischen Runkel an der Lahn etwa 96 Stundenkilometer und im saarländischen Tholey gar 105 Stundenkilometer.