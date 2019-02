Brauchtum - Mainz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Bei der Fernsehfastnacht "Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht" steht auch in diesem Jahr Politisches und Literarisches im Mittelpunkt. Wie der federführende Sender SWR am Samstag mitteilte, führt Andreas Schmitt als Sitzungspräsident wieder durch die Sendung, die am 1. März live in der ARD ausgestrahlt wird. Kokolores, Tanz, Musik und politisch-literarischer Vortrag würden sich in bewährter Weise miteinander abwechseln, schrieb der SWR weiter. Unter anderem stehen demnach die Fastnachter Florian Sitte und Helmut Schlösser gemeinsam als Angela Merkel und Annegret Kramp-Karrenbauer auf der Bühne.

Beteiligt an dem närrischen Treiben sind die vier Fastnachtskorporationen Mainzer Carneval-Verein (MCV), Mainzer Carneval-Club (MCC), Gonsenheimer Carneval-Verein (GCV) und Karneval-Club Kastel (KCK). "Sie werden witzig, frech, scharfzüngig und satirisch an die Themen rangehen. Die prominenten Politikerinnen und Politiker im Saal müssen sich also auf einiges gefasst machen - ihnen werden ordentlich die Leviten gelesen", sagten die verantwortlichen SWR-Redakteure Günther Dudek und Norbert Christ.