Friedliches Feiern an Fastnacht: Polizei stellt Konzept vor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Unter dem Motto "Konfetti in der Blutbahn" gibt es während der Fastnachtskampagne 2019 in Rheinland-Pfalz ein neues Präventionskonzept der Sicherheitsbehörden. "Diese neue Kampagne soll landesweit ein friedliches Miteinander und Füreinander beim Feiern thematisieren und auf einzuhaltende Grenzen dabei hinweisen", teilte die Polizei in der Fastnachtshochburg Mainz vorab mit.

Es gehe darum, sich in der fünften Jahreszeit gegenseitig zu unterstützten und aufeinander aufzupassen. Schlägereien und sexuelle Übergriffe sollten so verhindert werden. Der Titel der Kampagne geht auf ein Lied des Sängers und Fastnachters Oliver Mager zurück.

Innenminister Roger Lewentz (SPD), Vertreter des Landeskriminalamts und der Polizei Mainz stellen das Präventionskonzept am (morgigen) Donnerstag (12.00) in Mainz vor.