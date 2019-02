Fastnachtsveranstaltungen: Fast 1000 zusätzliche Polizisten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Bei den mehr als 1000 Fastnachtsveranstaltungen an den närrischen Tagen in Rheinland-Pfalz sind fast 1000 Polizisten zusätzlich im Einsatz. "Wir gehen aber davon aus, dass wir in Rheinland-Pfalz und in Deutschland unbeschwert Karneval feiern können", sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Montag bei der Vorstellung des Sicherheitskonzepts. Weder dem Bundeskriminalamt noch dem Landeskriminalamt lägen konkrete Erkenntnisse auf geplante Anschläge oder "Aktivitäten gegen Karneval" vor.

Zum Sicherheitskonzept gehörten auch fest installierte Videotechnik und Bodycams, hieß es. Um Anschläge mit Fahrzeugen zu verhindern, würden vor allem in Mainz, Trier, Wittlich, Dahn und Zweibrücken Betonpfeiler und Fahrzeuge als mobile Sperren aufgestellt. In Mainz und Trier werde es bei den großen Veranstaltungen Lkw-Fahrverbote in den Innenstädten geben: in Mainz würden zudem auch Polizeihubschrauber eingesetzt.