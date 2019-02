Fast 1000 Polizisten zusätzlich bei der Straßen-Fastnacht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - An den mehr als 1000 Fastnachtsveranstaltungen von Weiberfastnacht bis Aschermittwoch ist die Polizei in Rheinland-Pfalz mit fast 1000 Bereitschaftskräften zusätzlich im Einsatz. "Wir gehen aber davon aus, dass wir in Rheinland-Pfalz und in Deutschland unbeschwert Karneval feiern können", sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Montag bei der Vorstellung des Sicherheitskonzepts. Weder dem Bundeskriminalamt noch dem Landeskriminalamt lägen konkrete Erkenntnisse auf geplante Anschläge oder "Aktivitäten gegen Karneval" vor. Neben uniformierten sind auch zivile Polizisten im Einsatz.

Zum Sicherheitskonzept für die großen öffentlichen Veranstaltungen in Mainz, Koblenz und Trier, aber auch in Worms, Bad Kreuznach, Wittlich, Frankenthal, Zweibrücken und Ramstein gehöre auch Videotechnik, sagte Lewentz. Zudem sei flächendeckend der Einsatz von Polizisten mit Bodycams geplant. In der Region Ludwigshafen/Mannheim seien in diesem Jahr die Baden-Württemberger mit dem Umzug am Fastnachtssonntag an der Reihe.

Um Anschläge mit Fahrzeugen zu verhindern, sollen vor allem in Mainz, Trier, Wittlich, Dahn und Zweibrücken Betonpfeiler und Fahrzeuge als mobile Sperren aufgestellt werden. In Mainz und Trier werde es während der Umzüge Lkw-Fahrverbote in den Innenstädten geben.

Gemeinsam mit Feuerwehr und Rettungsdienst würden in mehreren Städten Anlaufstellen eingerichtet, sagte Lewentz. So sollen Opfer von Kriminalität, aber auch von übermäßigem Alkoholkonsum sofort wissen, an wen sie sich wenden können. In Koblenz gebe es zudem - gemeinsam mit der Stadt organisiert - einen extra Rückzugsraum für Opfer von Straftaten. In Trier sind Sicherheitsmobile beim Rosenmontagszug unterwegs.

Beim Landeskriminalamt werden seit Beginn dieser Woche wichtige Informationen in einer eigens eingerichteten Stelle gebündelt. Die Beamten stünden dafür auch im Kontakt zur für den Bahnverkehr zuständigen Bundespolizei und der Polizei in den benachbarten Bundesländern. Aufenthaltsverbote für bekannte Störer bei den Fastnachtsveranstaltungen gebe es noch nicht, dies könne sich aber noch ändern, sagte der Inspekteur der Polizei Rheinland-Pfalz, Jürgen Schmitt.

Überregionaler Höhepunkt ist der neun Kilometer lange Rosenmontagszug in Mainz, zu dem rund 500 000 Menschen erwartet werden. Etwas mehr als 1000 Beamte werden den Zug begleiten, wie Schmitt ankündigte. Auch Polizeihubschrauber sollen im Einsatz sein. Einzelheiten zum Sicherheitskonzept wollen die Polizei und der Mainzer Carnevals-Verein voraussichtlich Anfang nächster Woche vorstellen.

In Bad Kreuznach sind am Donnerstag etwa 150 Beamte im Einsatz, in Koblenz begleiten etwa 170 Kräfte den Zug am Rosenmontag. Im Frankenthal werden am Samstag etwa 100 Polizisten auf der Straße sein, in den anderen Städten stehe es noch nicht genau fest.

An den närrischen Tagen seien im vergangenen Jahr 906 Straftaten registriert worden, die meisten davon (570) Körperverletzung, sagte Schmitt. Es habe auch 28 Sexualdelikte und 62 Widerstände gegen Polizisten gegeben. 92 Mal seien Blutproben wegen zu viel Alkohol genommen worden. 46 Führerscheine mussten deshalb beschlagnahmt werden, und 35 Mal auch Autos. 691 stark betrunkene Jugendliche fielen auf, das waren 23 weniger als im Jahr zuvor.