Etwas weniger Zuschauer beim Mainzer Rosenmontagszug

Mainz (dpa/lrs) - Bei regnerischem Wetter mit heftigen Windböen sind in diesem Jahr etwas weniger Zuschauer zum Mainzer Rosenmontagszug gekommen als in vergangenen Jahren. Der Mainzer Carneval-Verein (MCV) als Veranstalter schätzte, dass etwa 450 000 Menschen den Umzug am Straßenrand verfolgten. "Die 500 000 haben wir in diesem Jahr wohl nicht geschafft", sagte Zugmarschall Markus Perabo. Zuvor hatte der MCV von 550 000 erwarteten Zuschauern gesprochen. "Es war gut besucht, an einigen Stellen war es etwas lichter als das Jahr davor", sagte Perabo.

Polizeisprecher Rinaldo Roberto zeigte sich am frühen Nachmittag mit dem bisherigen Verlauf "sehr zufrieden". Die mit rund 1000 Beamten präsente Polizei habe mehr als 100 Menschen kontrolliert und bei Jugendlichen "ein paar Liter Alkohol" sichergestellt. Nach einer Auseinandersetzung mit einer etwas aggressiven Personengruppe seien sieben Platzverweise ausgesprochen worden.