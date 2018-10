Kirchen sehen Halloween kritisch

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg/Dessau-Roßlau (dpa/sa) - Die Kirchen in Sachsen-Anhalt sehen die alljährlichen Halloween-Spektakel mit ihrer kommerziellen Ausrichtung am Reformationstag kritisch. Diese Entwicklung eines Feiertags sei bedenklich, erklärte die Sprecherin des Bistums Magdeburg, Susanne Sperling. Kritik gibt es auch von der Evangelischen Landeskirche Anhalts. Sprecher Johannes Killyen sagte, die Halloween-Tradition sei nicht in Deutschland verwurzelt und als Art "Werbegag" aus den USA gekommen. Als Bedrohung für den Reformationstag sehen die Kirchen Halloween aber nicht. Am 31. Oktober wird in Sachsen-Anhalt und anderen Bundesländern der Reformation gedacht, die Martin Luther 1517 mit seinen Thesen zum damaligen Ablasshandel angestoßen hatte.