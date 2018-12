Genossenschaft lädt zur Feier ein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Magdeburg (dpa/sa) - Gebügeltes Lametta und Kachelofen: Weihnachten wie früher feiert die Wohnungsgenossenschaft Magdeburg am Sonntag (13.00 Uhr) in einer Museumswohnung. Neugierige könnten bei Ofenwärme und dem Surren einer DDR-Modelleisenbahn eine Zeitreise in die Vorwendezeit machen, wie die Genossenschaft mitteilte. Die Wohnung selbst sei ausschließlich mit Weihnachtsdeko aus dem Erzgebirge geschmückt. Am Weihnachtsbaum würde gebügeltes DDR-Lametta, Watteschnee und Lauschaer Christbaumschmuck hängen. Für die Besucher gebe es Hawaii-Schnittchen und Schallplatten-Musik wie "Weihnachten in Familie". Vor der Tür fahre ein altes Kinderkarussell.