Mächtiger Adventskranz auf Lüneburgs altem Wasserturm

Lüneburg (dpa/lni) - Einer der größten Adventskränze Europas ist in den kommenden Wochen über Lüneburg zu sehen. Der gewaltige Wichernkranz mit seinen 13 Metern Durchmesser wurde am Montag mit einem Kran auf die Zinnen des neogotischen Wasserturms in der historischen Altstadt gesetzt. Der Aluminiumring kann für einen guten Zweck per SMS oder Anruf zum Leuchten gebracht werden. Außerdem wird in der Adventszeit jeden Tag eine Kerze mehr strahlen.

Mit den Einnahmen werden Projekte für Kinder, Jugendliche und Familien unterstützt. In den zehn vergangenen Jahren sind dabei insgesamt mehr als 50 000 Euro zusammengekommen. Die Aktion von Diakonie, Kirchenkreis und Trägerverein Wasserturm soll an den evangelischen Theologen Johann Hinrich Wichern erinnern. Er hatte 1839 in Hamburg mit einem geschmückten Wagenrad das Warten auf Weihnachten verkürzt und damit den Adventskranz erfunden.