Bis zu zwei Millionen Weihnachtsmarktbesucher in Lübeck

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lübeck (dpa/lno) Die Lübecker Weihnachtsmärkte schließen erst in etwas mehr als einer Woche, doch die Organisatoren haben schon mal eine vorläufige Bilanz gezogen. Der Besucheransturm sei ab dem ersten Adventswochenende groß gewesen, sagte der Chef des Lübeck und Travemünde Marketings (LTM), Christian Martin Lukas, am Freitag. Die Standbetreiber seien mit dem Verlauf sehr zufrieden. Auch die Hotels in der Stadt seien an den Adventswochenenden so gut wie ausgebucht gewesen. Bis zum Jahresende rechnet Lukas mit bis zu zwei Millionen Besucher. Fünf der insgesamt zehn Lübecker Weihnachtsmärkte sind noch bis zum 30. Dezember geöffnet.