Nur drei Wagen: Mini-Karnevalsumzug zieht durch Gölzau

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Weißandt-Gölzau (dpa/sa) - Der Karnevalsklub Gölzau (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) hat einen der kleinsten Karnevalsumzüge in Sachsen-Anhalt. Mit im Schnitt nur drei Wagen und etwa drei Fußgruppen zieht der Umzug am Tulpensonntag (3. März) ab 11.11 Uhr durch die Straßen des 1200-Einwohner-Ortes, wie Vereinspräsident André Meißner sagte. Die genaue Zusammensetzung des Zuges sei immer recht spontan. Viel mehr Gruppen seien aber gar nicht möglich, schließlich gebe es nicht so viele Straßen in dem kleinen Ort. Der eigenen Angaben zufolge kleinste Umzug Sachsen-Anhalts sei "einfach eine Gaudi" für die Anwohner.

Einer der größten Umzüge im Land zieht am Rosenmontag durch Köthen: Etwa 3000 Mitwirkende, rund 100 Gruppen und 30 Karnevalsvereine kommen dort zusammen.