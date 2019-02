Ausblick auf Rosenmontag: Welche Pappkameraden fahren mit?

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Köln (dpa/lnw) - Karnevalisten können heute in Köln schon mal einen kleinen Vorgeschmack auf den Rosenmontagszug bekommen. Zweieinhalb Wochen vor dem großen Tag zeigt das Festkomitee Kölner Karneval Skizzen von den großen Persiflagewagen. Danach weiß man, ob diesmal wieder US-Präsident Donald Trump und Bundeskanzlerin Angela Merkel als Pappkameraden mitfahren. Der Kölner Rosenmontagszug ist der größte in Deutschland. Es werden mehrere hunderttausend Zuschauer erwartet.

Das Festkomitee informiert auch über das Thema Sicherheit. Im Gegensatz zu Düsseldorf wird es in Köln an Karneval Fahrverbote für Lastwagen über 7,5 Tonnen geben. Die Kölner Polizei hat starke Präsenz und Videoüberwachung angekündigt. Pferde und Kutschen sind im Zug auch dieses Jahr wieder mit dabei. Beim Rosenmontagszug 2018 waren in Köln zwei Kutschpferde durchgegangen, vier Menschen wurden verletzt. Die Karnevalisten gehen davon aus, dass ein Wurfgeschoss unbekannter Täter dafür verantwortlich war. Der Einsatz der Pferde wird von Tierschützern seit langem kritisiert.