Sturmgefahr: Koblenzer Karnevalszug startet später

Koblenz (dpa/lrs) - Der Rosenmontagsumzug in Koblenz beginnt wegen Sturmgefahr zwei Stunden später. Statt um 12.11 Uhr werde der Zug erst um 14.11 Uhr starten, sagte der Vizepräsident der Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval (AKK), Christian Johann, am Montagmorgen. Die Veranstalter hoffen, dass sich die Wetterlage bis dahin beruhigt hat. Zudem wurde die Wegstrecke, die rund vier Stunden dauert, um einen Kilometer verkürzt. Damit soll sichergestellt werden, dass alle Wagen vor Einbruch der Dunkelheit zurückkommen.

Dieses Vorgehen sei am Sonntag in einer Lagebesprechung zwischen AKK, Stadt und Einsatzkräften auf Basis der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes beschlossen worden, sagte Johann. Die "Rhein-Zeitung" hatte schon am Sonntag über die zweistündige Verschiebung berichtet. Am Montagvormittag wollten alle Beteiligten die Lage nochmals neu bewerten. "Stand jetzt gehen wir davon aus, dass der Zug um 14.11 Uhr startet", sagte Johann der Deutschen Presse-Agentur.