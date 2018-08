Mundart steht im Fokus des Thüringer Tag des Brauches

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kaltenlengsfeld (dpa/th) - Beim diesjährigen Thüringer Tag des Brauches dreht sich am heutigen Samstag alles um die Mundart im Freistaat. Während eines Gottesdienstes in der Kirche "Zur Ruhe Gottes" (11.00 Uhr) in Kaltenlengsfeld (Wartburgkreis) soll unter anderem das Evangelium in Rhöner Mundart vorgelesen werden. Unter dem Motto "Schwatz onn sengt, so be's omm bäste klengt" werden Mundartbeiträge aus verschiedenen Thüringer Regionen vorgetragen. Die Sprachwissenschaftlerin Almut König von der Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg wollte einen Vortrag mit dem Titel "Bu gäst du hi? Sonn mei mit dei geh? Mundart 2.0" halten.

In Thüringen treffen verschiedene Dialekte aufeinander. Während beispielsweise der Dialekt im Osten des Landes dem Obersächsischen ähnelt, sprechen viele Menschen im Süden fränkischen Dialekte: Itzgründisch und Hennebergisch.