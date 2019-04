Rund 5000 Teilnehmer bei Palmsonntagsprozession

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Heiligenstadt (dpa/th) - Rund 5000 Menschen haben am Sonntag die traditionelle Palmsonntagsprozession in Heiligenstadt verfolgt. Leider sei das schlechte Wetter nicht geeignet gewesen, noch mehr Besucher anzuziehen, sagte Propst Hartmut Gremler im Anschluss an die Prozession. Bei dem Umzug wurden wieder überlebensgroße Figuren durch die Stadt im katholisch geprägten Eichsfeld getragen. Die Prozession erinnert an den Leidensweg und die Kreuzigung von Jesus Christus.

Der Überlieferung nach war Jesus bei seinem Einzug in Jerusalem kurz vor seinem Tod mit Palmzweigen begrüßt worden - daran erinnert der Palmsonntag eine Woche vor Ostern. Im vergangenen Jahr nahmen rund 8000 Menschen an der Prozession in Heiligenstadt teil. Mittlerweile ist der Umzug in das Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen worden.

In Heiligenstadt werden dabei sechs Figuren durch die Stadt getragen. Sie stellen Jesus auf seinem Leidensweg vor dem Tod dar. 1705 wurde erstmals erwähnt, dass überlebensgroße Figuren durch die Stadt getragen wurden.