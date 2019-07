Schützenfest in Hannover: Wohl weniger Besucher als 2018

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Trotz voraussichtlich weniger Besuchern als im Vorjahr haben die Verantwortlichen kurz vor Ende des diesjährigen Schützenfestes in Hannover eine positive Bilanz gezogen. Bis zum Ende des zehntägigen Festbetriebs am Abend rechneten sie mit insgesamt rund 850 000 bis 900 000 Besuchern, wie die Stadt am Sonntag mitteilte. Endgültige Zahlen sollte es nicht geben, sagte eine Sprecherin. Im vergangenen Jahr hätten nach Schätzungen noch gut eine Million Menschen das Fest besucht.

Dieses Jahr seien besonders auch viele junge Menschen gekommen, die das Angebot überzeugt hätte, sagte die Erste Stadträtin Sabine Tegtmeyer-Dette (Grüne) laut Mitteilung. Auch die Einsatzkräfte blickten zufrieden auf das 490. Schützenfest, das als größtes der Welt beworben wird. Die Zahl der Straftaten war laut Veranstaltern in diesem Jahr leicht zurückgegangen. Nach Auskunft der Polizei stellten die Beamten aber zunehmend aggressives Verhalten gegenüber Einsatzkräften fest. Hier stiegen demnach die Zahlen im Vergleich zum Vorjahr deutlich an.