Niedersachsens Produkt-Königinnen zu Gast bei Stephan Weil

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Sie werben für Kräuter, Kirschen und Kartoffeln: Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hat am Dienstagnachmittag Produkt-Königinnen im Gästehaus der Landesregierung empfangen. Sie stehen für ihre Region oder ein regionales Produkt. Burgfräulein Kjara aus Friedeburg (Landkreis Wittmund) war schon in der Grundschule fasziniert von dem Posten: "Die schönen, langen Kleider - das findet man als kleines Mädchen natürlich toll." Neben den Dutzenden ehrenamtlichen Regentinnen aus allen Landesteilen Niedersachsens gibt es auch einige wenige Männer. Einer von ihnen ist Kartoffelkönig Markus aus Neuenkirchen in der Lüneburger Heide. Er wirbt gerne für seine Heimat: "Ich berichte darüber, was bei uns so los ist und ziehe dadurch auch Touristen an."