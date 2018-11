Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hannover (dpa/lni) - Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne zeichnet heute neun Schulen für ihr Engagement für die plattdeutsche Sprache aus. Sie erhalten im Landesmuseum Hannover Urkunden und Gebäudeplaketten. Damit steigt die Zahl der "Plattdeutschen Schulen" in Niedersachsen auf 33, wie das Ministerium mitteilte.

Gefördert wird das Niederdeutsche oder das Saterfriesische. In vielen Grundschulen vor allem im Nordwesten wird der Unterricht in bestimmten Fächern wie etwa Sport "op platt" abgehalten. Die neun neuen "Plattdeutschen Schulen" liegen in Uelzen, Achim-Uphusen (Landkreis Verden), Uthlede (Landkreis Cuxhaven), Wildeshausen (Landkreis Oldenburg), Westoverledingen und Norden in Ostfriesland sowie Spahnharrenstätte und Rhede im Emsland.