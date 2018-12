Tannenbaumweitwurf über die Reling: Bescherung für Seeleute

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Jedes Jahr vor Weihnachten gibt es für die Seeleute im Hamburger Hafen eine besondere Bescherung: Auch heute wird der Weihnachtsmann wieder in See stechen, um den Besatzungen Weihnachtsbäume für die Festtage auf See zu überbringen. In den meisten Fällen schleudert der Weihnachtsmann die Tannen über die Reling - bei großen Schiffen kommt aber der Bordkran zum Einsatz.

"Weihnachten auf See – das sind vielleicht die härtesten Tage für alle, die an den Festtagen nicht bei ihren Familien sein können, sondern auf den Hafen- und Hochsee-Schiffen ihren Dienst tun müssen", betonen die Initiatoren. Die Bäume sollen ein wenig Glanz an Bord bringen.