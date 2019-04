Trachtenverband: "Nachhaltige Heimat" statt Modebegriff

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gotha (dpa/th) - Ob als Kampfbegriff in der Politik oder in der Mode: Heimat und Brauchtum erleben in Deutschland seit einiger Zeit eine Renaissance. Doch auf die Trachtenvereine hat das keine Auswirkungen, wie der Präsident des Deutschen Trachtenverbands informiert. "In den Mitgliederzahlen merkt man nichts davon", sagte Knut Kreuch der Deutschen Presse-Agentur. Mit etwa einer Million seien die Mitgliederzahlen in den deutschen Trachtenvereinen seit Jahren stabil. "Heimat ist für uns kein Modebegriff", so Kreuch weiter.

Die Modewelt sieht das allerdings anders. Die Zahl von Modefirmen, die Trachten herstellen, werde größer, erklärt Gerd Müller-Thomkins, Geschäftsführer des Deutschen Modeinstituts. "Das ist ein anhaltender Trend." Eine Erklärung dafür hat der Modeexperte auch: "Herkunft wird in der Zeit der Globalisierung diffus. Man leidet unter dem Verlust persönlicher Identität und versucht zum Beispiel über Mode, sie wiederzuerlangen."

Oder eben über Politik. Im "heimatpolitischen Positionspapier" der Thüringer AfD-Fraktion soll unter anderem die Heimat verteidigt werden. Die Thüringer CDU betonte schon 2017, dass Heimat "kein Neuland" für die Fraktion sei: "Heimat ist ein Raum des Vertrauten, in dem man sich nicht erklären muss."

"Für mich hat Heimat ein absolut positives Image, aber das seit vielen, vielen Jahrzehnten - nicht erst in der heutigen Zeit, wo alle meinen, sie müssten etwas dazu sagen", sagt hingegen Kreuch, der nicht nur Vorsitzender des Trachtenverbandes, sondern auch SPD-Politiker und Oberbürgermeister von Gotha ist. "Dieser Trend betrifft uns gar nicht, weil wir diese Debatte schon mit der Gründung unseres ersten Vereins 1875 in Leipzig hatten. Wir brauchen einen nachhaltigen Umgang mit Heimat - das kommt nicht auf einmal und ist dann wieder weg."

Heute gehören etwa 10 000 Vereine um Deutschen Trachtenverband. Freitag bis Sonntag treffen sich die Delegierten in Gotha zum "Deutschen Trachtentag". Anstelle der Heimat-Diskussion treibt die Vereine dann ein ganz anderes Thema um. "Wir haben einen Trend zu verzeichnen, dass immer weniger Mitglieder bereit sind, führende Verantwortung zu übernehmen", sagte Kreuch. Hören Vorstände auf, sei es schwierig, Nachfolger zu finden. Wichtig sei deswegen nicht nur ein nachhaltiger Heimatbegriff - sondern auch nachhaltige Vereinsstrukturen.