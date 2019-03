Sturmtief vermiest vielen Narren Spaß an Rosenmontagszügen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Fulda/Herbstein/Seligenstadt (dpa/lhe) - Sturmtief "Bennet" hat den Narren in Hessen am Rosenmontag in einigen Orten ganz erheblich den Spaß verdorben. Unter anderem in Fulda und Seligenstadt mussten die Umzüge abgesagt werden, weil es bei dem stürmischen Wetter zu gefährlich war. Beim Herbsteiner Springerumzug dagegen hatten die Straßenfastnachter Glück.

In der Vogelsberg-Kleinstadt verzögerte sich wegen eines heftigen Regenschauers nur der Start. Zunächst stellten sich alle, die ein trockenes Plätzchen finden konnten, unter. Rund eine halbe Stunde nach dem geplanten Beginn um 10.11 Uhr ging es dann los. In Herbstein blies am Montag wie auch anderenorts in Hessen ein teils kräftiger Wind, es kam aber auch mal die Sonne durch.

Beim Springerzug steht der sogenannte Bajazz mit goldener Krone auf dem Kopf im Mittelpunkt des Geschehens. Die bunt kostümierte Leitfigur läuft, springt und tanzt in bestimmter Schrittfolge mehrere Stunden durch die Straßen. Der Springerzug geht auf einen alten Brauch zurück. Im 17. Jahrhundert brachten Tiroler Steinmetze diese Tradition mit nach Herbstein.

In Fulda wurde der Rosenmontagszug kurz vor dem Start am Nachmittag wegen Sturmgefahr doch noch abgesagt. Das teilte die Polizei mit. Die Fuldaer Karneval-Gesellschaft sei zu der Entscheidung gekommen, dass es nach aktuellen Wetterprognosen unverantwortlich wäre, den Zug auf die Strecke gehen zu lassen.

Der Deutsche Wetterdienst hatte für Montag in Hessen Sturmböen um die 75 Kilometer pro Stunde vorhergesagt. Bei kräftigen Schauern seien auch schwere Sturmböen bis 100 Kilometer pro Stunde möglich, teilten die Meteorologen in Offenbach mit.

Laut Feuerwehr waren bis zum Mittag in der Fuldaer Innenstadt bereits mehrere Bäume umgestürzt und Ziegel von den Dächern geweht worden. Am Vormittag hatten die Verantwortlichen zunächst geplant gehabt, den Zug unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen starten zu lassen. Unter anderem waren die Höhe der Aufbauten bei den Wagen auf drei Meter beschränkt und Pferde aus dem Programm genommen worden.

Eigentlich sollten in Fulda mehr als 260 Zugeinheiten und 4100 Teilnehmer für fröhliche Stimmung sorgen. Zehntausende Besucher waren am Rande der Strecke in der Innenstadt erwartet worden.

Lange Gesichter gab es auch in Seligenstadt bei Offenbach, wo der Zug wegen "Bennet" kurzfristig abgesagt wurde. Geplant war ab 14.01 Uhr ein närrischer Umzug mit rund 100 Nummern, nach Angaben des Veranstalters wurden 40 000 Zuschauer erwartet. Der Seligenstädter Rosenmontagszug gehört zu den größten und traditionsreichsten im Rhein-Main-Gebiet. Nach Polizeiangaben wurde auch der Umzug in Neu-Isenburg im Kreis Offenbach abgesagt.