Junge Narren: Nach Umzug bei Erstürmung des Rathauses dabei

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In Frankfurt steuert die Fastnacht auf ihren Höhepunkt zu. Bevor sich am Sonntag der Fastnachtszug durch die Innenstadt schlängelt, hat der Kinderfastnachtszug samt Erstürmung des Rathauses am Samstag bereits für ausgelassene Stimmung gesorgt. Wie Uwe Forstmann, Sprecher des Grossen Rats der Karnevalsvereine Frankfurt, sagte, startete der Kinderzug am Samstag pünktlich an der Hauptwache und bewegte sich unter anderem durch die neue Frankfurter Altstadt. Anschließend waren die Kinder auch beim Sturm auf das Rathaus dabei und erlebten mit, wie Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) auf den Balkon des Römers trat und die Rathaus-Schlüssel an die Narren abgab. Etwa 300 "Nachwuchsnarren" beteiligten sich. Der Große Frankfurter Fastnachtszug steht am Sonntag auf dem Programm.