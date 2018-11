Hessen startet Fastnachtssaison

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt (dpa/lhe) - Um 11.11 Uhr hat am Sonntag auch in Hessen die "fünfte Jahreszeit" begonnen. Das neue Prinzenpaar Pascal I. und Selina I. eröffnete in Frankfurt die Fastnachtskampagne 2018/19 - vor Hunderten Narren und begleitet von fröhlichem Helau, wie die Stadt mitteilte. Die beiden Hoheiten kommen in diesem Jahr von der Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH, dem größten Entsorger Hessens.

Auch beispielsweise in Oberursel starteten rund 250 Narren um 11.11 Uhr in die "fünfte Jahreszeit", teilte der Vorstand des Oberurseler Narrenrates, Harry Hecker, mit. Dort soll am Abend der jüngste Prinz seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1928 inthronisiert werden: der 20 Jahre junge Marcel I..