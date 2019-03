Fastnachtsumzüge: Frankfurt und Wiesbaden locken die Narren

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main/Wiesbaden (dpa/lhe) - Hessens Fastnachtsumzug mit den gewöhnlich meisten Zuschauern geht heute in Frankfurt über die Bühne. 300 000 bis 400 000 Schaulustige Zuschauer sollen es nach Auskunft des Grossen Rats der Frankfurter Karnevalsvereine in der Innenstadt werden. Eingeplant sind 92 Wagen, die Motive zeigen wie Bundeskanzlerin Angela Merkel als abgelaufene Milchpackung. In dem Umzug werden sich mehr als 3100 Aktive auf den Weg zum Römer machen. Gestartet wird um 12.21 Uhr am Westhafen.

Auch in der Landeshauptstadt regiert heute der Frohsinn. Der Fastnachtsumzug beginnt um 13.11 Uhr am Elsässer Platz, bahnt sich seinen Weg durch die Innenstadt zum Rathaus, wo er gegen 15.00 Uhr erwartet wird. Auch in Gießen wird ein Fastnachtsumzug durch die Innenstadt führen (ab 13.33 Uhr).