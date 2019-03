Die Fastenzeit beginnt: neuer Blick auf alte Gewohnheiten

05. März 2019 07:10 Brauchtum - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Sieben Wochen ohne Plastik, Fernsehen, Lügen oder Rolltreppen - die Fastenzeit wird auch außerhalb der christlichen Kirchen von vielen Menschen genutzt, um einen neuen Blick auf alte Gewohnheiten zu werfen. Verschiedene Organisationen bieten dabei Unterstützung. Zu einem Leben ohne Einwegverpackungen ruft ab dem (morgigen) Aschermittwoch unter anderem die Kampagne "Sauberhaftes Hessen" des hessischen Umweltministeriums auf und gibt im Internet Tipps für eine Sieben-Wochen-Kunststoffdiät.

Bei der Frankfurter Verkehrsgesellschaft (VGF) erhalten Teilnehmer einer Autofasten-Aktion gegen die Abgabe ihres Autoschlüssels ein kostenloses Ticket für ihre gewohnte Strecke mit dem öffentlichen Nahverkehr, das bis Gründonnerstag am 18. April gilt. Dazu kommt ein Guthaben bei einem Carsharing-Anbieter.

Sieben Wochen ohne Lügen ist die Herausforderung, die die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) ihren Mitgliedern vorschlägt. Ein besonderes Angebot machen die evangelische und katholische Kirche in Frankfurt. Unter der Überschrift "Erdverbunden" rufen mehrere Pfarreien Teilnehmer einer Veranstaltungsreihe auf, angesichts des Klimawandels ihre Lebensweise etwa in den Bereichen Mobilität und Ernährung zu überdenken.