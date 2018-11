Thüringen bereitet Weihnachtsbaum für Brandenburger Tor vor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Floh-Seligenthal (dpa) - Erneut bekommt der Pariser Platz am Brandenburger Tor in Berlin einen Weihnachtsbaum aus Thüringen. Im Südwesten des Freistaates sollten am Samstag in Floh-Seligenthal (Kreis Schmalkalden-Meiningen) die Arbeiten für das Fällen der 23 Meter hohen Fichte beginnen, wie Thüringenforst mitteilte. Demnach wird zum vierten Mal in Folge ein Nadelbaum aus Thüringen in der Adventszeit am Brandenburger Tor stehen. Der Baum ist rund 80 Jahre alt. Die thüringische Forstministerin Birgit Keller (Linke) teilte mit, man hoffe, dass "Deutschlands prominentester Weihnachtsbaum" in der Bundeshauptstadt auch zu einem Ausflug nach Thüringen inspiriere.