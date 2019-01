Närrische Hoheiten für Thüringen gekürt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Thüringens Narren ziehen auch 2019 mit einem Landesprinzenpaar in die Saison, die Anfang März ihren Höhepunkt hat. Gekürt worden seien Prinz Kai I. und Prinzessin Josi I. von der Gemeinschaft Erfurter Carneval, teilte der Landesverband Thüringer Karnevalsvereine am Mittwoch in Erfurt mit. Erst zum vierten Mal führt ein Landesprinzenpaar das närrische Volk an. Dafür habe es insgesamt sieben Bewerbungen von regionalen Prinzenpaaren gegeben. Ausgewählt worden seien die Hoheiten nach einer Internetabstimmung und mit den Stimmen der Präsidenten der Vereine, die dem Landesverband angehören.

2018 hatten Prinz Kunibert 70. und Prinzessin Stephanie 2. von der Karnevalsgesellschaft "Unweiser Rat" Königsee das Zepter geschwungen.