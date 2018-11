Mit Chor: Weihnachtsmärkte in Erfurt und Weimar eröffnet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt/Weimar (dpa/th) - Thüringens größter Weihnachtsmarkt ist in Erfurt in die 168. Saison gestartet. Zunächst führten Schauspieler des Theaters Erfurt am Dienstag das Märchen "Aladin und die Wunderlampe" auf, dann eröffneten Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) und der Nikolaus den Weihnachtsmarkt der Landeshauptstadt vor dem Dom. Bis zum 22. Dezember können sich Besucher nun in der Altstadt an knapp 200 Marktständen mit Kunsthandwerk und weihnachtlichen Spezialitäten versorgen.

Auch in Weimar fiel der Startschuss für den Weihnachtsmarkt mit 90 Ständen in der Innenstadt am Dienstagabend. Ein Kinder- und Jugendchor war nach Angaben eines Sprechers der Stadt zu hören. Auch in der Klassikstadt war der Oberbürgermeister, Peter Kleine (parteilos), dabei, als zum offiziellen Beginn die Lichter am großen Christbaum eingeschaltet wurden.

Die Weihnachtsmärkte im Freistaat stehen im besonderen Fokus der Sicherheitskräfte, teilte die Polizei am Dienstag mit. Eine konkrete Gefährdung sei aber nicht bekannt. Allerdings warnen die Beamten vor Taschendieben, die gerne das Gedränge auf den Märkten ausnutzen.